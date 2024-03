Irmão de Isabelle revela que dançarina teve vida 'transformada' por reality

Vittor Barbosa, irmão de Isabelle, disse que a vitória de outro reality antes do BBB 24 (Globo) mudou sua vida. De acordo com ele, a dançarina tem aplicado a mesma estratégia de jogo.

O que aconteceu

Irmão sobre vitória de Isabelle no Peladão a bordo (hoje A bordo - Reality) em 2018. "A vida dela foi transformada pela credibilidade que ela passou dentro do programa. As pessoas aqui do Norte que ainda não a conheciam passaram a saber quem era Isabelle, a simpatizar com ela e querer saber mais sobre a minha irmã. Ela também passou a ser chamada para várias entrevistas, conseguiu trabalhos com publicidade", contou em entrevista ao Extra.