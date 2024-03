BBB 24: Davi expõe plano com Big Fone: 'Vou mexer com a cabeça da galera'

Mais tarde, para Alane e Beatriz, ele conversou sobre o momento. "Você não está imune?", perguntou Alane. "Não sei, não posso falar", responde Davi.

"Tem coisas do Big Fone que mandam não falar para ninguém. Tem Big Fone que já atenderam e 'você não pode falar'", disse Beatriz.

Finalmente, Davi confessou que se tratava de um "toque de acordar":

"Desligou na hora. Ficou 'tu tu tu'. Eu que fiquei perturbando. Ali, falei: 'Vou mexer com a cabeça da galera'. Vou deixar eles ficarem pensando mil e uma possibilidades".

As sisters, ainda assim, não acreditaram. "Eu não acredito, Davi", diz a bailarina. "Tu pensa que tu me engana, mas eu não nasci ontem. Quando tu está com o caju, já estou com a castanha aqui".