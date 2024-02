Sister reclama de prêmio do BBB 24 e festas: 'Cada vez estão mais chochas'

Em conversa na área externa do BBB 24 (Globo), Leidy Elin questionou o prêmio e a qualidade das festas mais recentes no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"As festas do BBB cada vez estão mais chochas [gíria para 'sem graça'] né?", disse Leidy para Lucas, que apenas respondeu com um som em afirmação.