Após decidir fazer pacto com Diabo, Tião assusta Joana em 'Renascer'

Impressionado com a história do marido de Mariana (Theresa Fonseca), Tião fica decidido a ter o próprio 'cramulhãozinho'. "Eu tenho que fazer um trato com o demo", diz para a esposa ao chegar em casa.

Joana fica apavorada. "Do que você tá falando, Tião?", questiona ela. "Do cão... o tinhoso, o lazarento, o belzebu... do coisa ruim. Vou ter que fazer um trato com ele ou então não adianta nada de eu ter chegado até aqui", responde.

O homem acredita que esse será o único jeito de tirar a família da miséria. "Que, talvez, tenha jeito de nós escapar dessa miséria de vida que Deus nos deu", fala.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.