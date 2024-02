Ex-noiva de Luan Santana desabafa após ataques: 'Que sejam felizes'

Pediu empatia aos fãs. "Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra, e que vocês pratiquem isso também!! Deus ilumine todos vocês."

Izabela se relacionou com Luan após o término com Jade. O cantor anunciou o término com Jade em 2020, e no ano seguinte começou a namorar com Izabela. Em julho de 2022, eles ficaram noivos — mas se separaram em maio de 2023.

Após a confirmação de que Jade e Luan reataram, os fãs do cantor citaram Izabela. Eles notaram que Izabela deixou de seguir o ex, e especularam: "Ai gente que horror ele noivou com a Izabela, sabe? Travou a vida da menina mais de 2 anos pra voltar com a ex e dizer 'sempre foi ela'. Que falta de respeito e consideração", escreveu uma fã no X. Outra comentou: "Imagina você ter que ir PEDIR para que parem de te atacar por um relacionamento que você nem faz parte mais? Uma coisa que ficou no passado. Izabela tem um coração maravilhoso, porque se fosse outra no lugar dela a primeira coisa que ia fazer era aproveitar a situação e começar a incentivar hate nos dois, esqueçam ela".