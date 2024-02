Luan Santana se declara para Jade: 'O mundo precisa da nossa história'

Luan Santana, 32, postou uma declaração para a namorada Jade Magalhães, 30, com quem reatou recentemente. "O mundo precisa da nossa história", afirmou ele.

O que aconteceu

O cantor sertanejo postou fotos com a namorada e revelou na legenda que não pretendia tornar público detalhes do relacionamento deles. Apesar disso, ele ressaltou que "o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira".