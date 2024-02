Treta entre Dieckmann e Piovani já dura 15 anos, mas o que aconteceu?

Em 2011, Luana Piovani chamou a polícia após Dado Dolabella descumprir medida protetiva Imagem: AgNews

No mês seguinte, Carolina Dieckmann deu uma declaração polêmica sobre o caso. Amiga de infância de Dado, ela afirmou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo: "No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente".

Em 2011, Luana alfinetava Carolina no Twitter. Quando Dieckmann estava no ar em "Fina Estampa", Piovani postou: "Avisem à tampa que gostosa tem que ter peito?Tá parecenu um tronquim (sic)". Depois, quando vazaram as fotos de Carol Dieckmann nua, Luana comentou: "Estou passada! Pegaram o celular dela?", "Para animar a sexta-feira", "O bom é que, pelo menos, o corpão está ótimo, né? Pelada de graça, mas linda", "Achei que o corpo dela fica mais bonito nu do que de biquíni", "Valia uma aparada".

Em 2015, Piovani disse que não tem nada contra Carolina, só não quer contato. "Tivemos uma amizade, e um dia ela teve uma postura que achei absolutamente absurda. Então, eu tirei do meu caderno, e com essa história de Twitter e da minha falta de maturidade, fui falando umas besteiras e fiz uma piada meio maldosa em relação a ela e daí neguinho ficou botando pilha e isso virou um 'case'", disse em entrevista a Aguinaldo Silva.

Mas eu não tenho problema com ela. Ela é atriz, eu também sou, eu a respeito, ela também me respeita, e tá tudo ótimo. Eu só não quero mais brincar de ser amiga dela como um dia eu quis. Luana Piovani

No mesmo ano, Carolina Dieckmann se pronunciou sobre a treta. No Instagram, ela postou uma foto das duas na minissérie "Sex Appeal" (1993), com a palavra "Basta". Na legenda, desabafou: "Eu nada tenho contra a ela, apenas temos opiniões diferentes, e é lamentável que em pleno 2015 isso sirva de motivo pra ofensas via internet". O post continua no ar até hoje.