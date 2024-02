Dado diz que acusação de Piovani foi marketing para peça em que ficava nua

E continuou: "A gente brigou. Estávamos os dois ali, bêbados. Na hora de ir embora, eu falei: 'Eu vou embora'. Ela pegou e meteu o dedo no braço, e eu falei: 'Me solta'. Empurrei ela para lá. Ela caiu sentada no chão. Fui levantar ela, aí veio a camareira, que tentou me empurrar".

Ele ainda deixou claro que não quebrou o braço de Luana, e que a atriz demorou duas semanas para ir ao hospital após a briga.

Pra mim, eu acho que ela fez para divulgar a peça na época, porque ela ficava nua, no tetro, em cena. De repente, sofrer uma violência por ciúmes vai atrair a galera pra assistir. Marketing. Dado Dolabella

Por fim, ele citou que Luana está "sempre envolvida em polêmicas".

"Mas não é só em mim. Acho que ela tem um problema com o masculino. Ano passado, acho que ela falou do Cauã, Loreto, Bruno Gagliasso, Santoro, do Scooby, de mim. Se você der um Google aí, tem tudo isso. Enfim, essa história para mim ficou há 20 anos".

