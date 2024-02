Dieckmann sobre término com Marcos Frota: 'Pesadíssimo'

Carolina Dieckmann, 45, relembrou o fim de seu casamento com o Marcos Frota, 67.

O que aconteceu

A atriz contou, em entrevista ao podcast "Desculpa alguma coisa", que ficou mais triste quando terminou com o ator do que quando sua mãe morreu. "Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar tem uma carga que você tem (...) Não é só o sofrimento, tem um peso".