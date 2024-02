Cancelamentos, clima e mais problemas que desafiam organização do Lolla BR

Em entrevista a Splash, eles responderam a questões relacionadas a tudo o que pode fugir dos planos da organização. Leia a seguir trechos da conversa:

Como vocês lidam com a concorrência de outros festivais?

Estamos no Lolla desde o primeiro. Independentemente da concorrência, o Lolla sempre se guiou pelo que acreditava e foi um dos grandes influenciadores de as pessoas curtirem um festival durante o dia. No começo, o festival só enchia às 19h, hoje em dia, às 15h, você já tem mais de 70% do público. Leca Guimarães

A concorrência não é só com outros festivais, mas com shows em grandes estádios também. O bolso é o mesmo da molecada. Quem foi ao show do The Weeknd vai ficar dois três meses sem ir a nada. E a gente não disputa apenas o público [com outros festivais], mas também as atrações. E muitas delas pensam que vão ganhar mais dinheiro fazendo um show próprio do que dentro de um festival com outras bandas. Por isso a gente não consegue um The Weeknd ou um Coldplay, a não ser o Rock in Rio, que paga cachês altos, o dobro do que outros festivais pagam normalmente. Marcelo Beraldo

O importante é oferecer uma experiência bacana, em que o moleque vai lá e passa o dia inteiro, vê várias bandas, muitas novas. Se comparar a gente com os concorrentes mais diretos, como o Primavera Sound, o Lolla traz mais bandas, mais palcos, mais shows, mais coisas acontecendo. O Lolla tem o dobro da capacidade do Primavera. Beraldo

Como se preparar para as condições climáticas, como calor e chuva intensos?