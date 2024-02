Em comunicado oficial, a assessoria da cantora esclareceu que a venda aconteceu de forma regular. "A RSS Produções artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira da artista Simone Mendes, vem a público esclarecer que a venda do imóvel da artista, em Fortaleza, ocorreu de forma regular e dentro da legislação brasileira".

Eles também ressaltam que Simone não participou diretamente da negociação. "A operação de venda fora intermediada por uma imobiliária local, jamais tendo a artista e seu marido qualquer contato pessoal e/ou presencial com os compradores".

A mansão, que fica no município em Eusébio, de Fortaleza, tem móveis de modernos e de luxo. No seu canal do YouTube, a sertaneja fez um tour pelo imóvel.

Simone vende mansão de R$ 10 milhões para criminosos russos; veja fotos Imagem: Reprodução/YouTube

Simone vende mansão de R$ 10 milhões para criminosos russos; veja fotos Imagem: Reprodução/YouTube