Simone diz que foi chamada de louca ao casar com Kaká 30 dias após 1º beijo

Simone Mendes, 39, disse ter sido chamada de "louca" pela própria mãe por casar com Kaká Diniz, 38, apenas trinta dias depois que eles deram o primeiro beijo.

O que aconteceu

Cantora disse que seu "maior erro gostoso" foi se casar com Kaká pouco tempo após se beijarem. "Meu maior 'Erro Gostoso' foi beijar o meu marido Kaká e trinta dias depois eu me casar. Eu vou fazer 11 anos de casada, dois filhos... É uma loucura você conhecer uma pessoa, poucos dias depois casar, colocar dentro de uma casa", declarou em recente entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias.

Simone disse que sua mãe classificou o casamento como loucura. "Minha mãe disse 'você é louca. Cadê o seu juízo minha filha? Como é que 30 dias você [vai casar]?".