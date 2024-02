Qual a ordem certa e a cronológica para ver os filmes da DC?

Quer ver os filmes dos heróis e vilões da DC e não sabe qual a ordem certa? Ok que as tramas já não estão mais conectadas e esse universo cinematográfico é menor do que o da Marvel, mas é legal saber por onde começar.

Vamos começar pela cronologia das histórias.

Ordem certa dos filmes da DC

1. Mulher-Maravilha (2017)