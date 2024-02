Dieguinho: Bate-Papo BBB se transformou em live de recepção para eliminados

Ele lamenta, porém, que esse recálculo de rota tenha comprometido a própria qualidade do Bate-Papo BBB. "O Maycon foi macetado, o Nizam também, e aí decidiram mudar a linha editorial [da atração]. Na semana seguinte, já virou uma porcaria. Foi quando tivemos a perda de relevância que o quadro tinha."

Para Dieguinho, o espaço para sabatina dos eliminados do Big Brother hoje não é nem sombra do que já foi. "Agora, o Bate-Papo BBB é mais uma live de recepção, com os melhores momentos da pessoa lá dentro. A do Rodriguinho foi isso. Quem assistiu à live do eliminado sem nunca ter assistido ao BBB acha que a participação dele [no reality] foi brilhante."

Casa de Vidro, ou repescagem, seria boa opção para o BBB 24, opina Chico

O perfil PopTime divulgou, nas redes sociais, a existência de uma suposta Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro. Foi o que bastou para que a internet começasse a especular sobre a inclusão da dinâmica ou de uma repescagem no BBB 24 (Globo).

O colunista Chico Barney afirmou, no Central Splash, que seria a favor da volta de ex-participantes à atual temporada do reality. "Eu gostaria de uma repescagem, sim. Gosto de balbúrdia, gosto de uma 'Casa do Reencontro', como chamaram no ano passado. Seria legal rever a galera que foi eliminada, principalmente nesta temporada, que já teve 10 pessoas [eliminadas]."