Vaias e trauma: Anitta enfrenta 'teste de fogo' em festival que Xuxa chorou

O rei Roberto Carlos se apresentou duas vezes. Em 2011, voltou ao evento depois de 22 anos e cantou para mais de 15 mil pessoas. Na ocasião, ganhou o 'La Gaviota' de prata.

O rolê mais aleatório foi em 2002, quando o Axé Bahia arrebatou o público chileno. O grupo de bailarinos se apresentou com os maiores hits da música baiana e do funk. O Axé Bahia fez grande sucesso nos países vizinhos e popularizou canções famosas aqui, como "Onda Onda" e "Tchuchuca", do Tchakabum e Bonde do Tigrão, respectivamente.

Mas, e a Anitta?

As chances de Anitta lidar com uma reação grosseira do 'El Monstruo' são baixas. A cantora já coleciona uma lista de músicas muito bem-sucedidas junto ao público da América Latina, além de ser conhecida por entregar muita presença de palco, carisma e dança em suas performances ao vivo.

Quem poderia prejudicar a cantora é o Peso Pluma. A música "Bellakeo", feat de Anitta com o mexicano, é sucesso absoluto e segue entre as canções mais reproduzidas no mundo no Spotify, mas o cantor não está muito bem visto junto ao público do festival.