Cantor gringo, ex-BBB, surfista: quem são os ex-namorados de Anitta?

"Eu e o Pedro [Scooby] nos conhecemos há três anos, numa festa. Quando ele estava dando em cima de mim, falei: 'Não fico com homem casado, não'. Ele respondeu que estava solteiro e me mostrou umas matérias. Aí pensei: 'Ah, vou pegar porque esse cara é gato, hein?'. Peguei... Ficamos juntos uns meses, mas eu, na época, não estava que nem estou hoje - 'deixa a vida me levar'. Não queria fazer nada que as pessoas pudessem saber", explicou Anitta em entrevista à reviste Marie Claire.

Durante o envolvimento, a cantora chegou a revelar que ela e o surfista costumavam levar convidados à cama.

No BBB 22, Scooby contou do relaconamento com Anitta aos brothers Imagem: Reprodução/Instagram

André Marques

O romance de Anitta com André Marques teria durado cinco meses e acabou após a cantora descobrir uma suposta traição do apresentador com uma bailarina do Faustão. As informações são do livro "Furacão Anitta", de Leo Dias.

Durante live com o humorista Maurício Meirelles, em 2020, a artista afirmou que a relação ficou ok com o ex-Global. "[Com] André Marques eu também me dou muito bem. Ele, outro dia, passou para deixar uma quentinha aqui, como amigo, óbvio. São tantos ex que eu até esqueço que é ex, porque já virou tão amigo", destacou.