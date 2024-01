Após polêmica, Pabllo Vittar revela que não troca mais áudios com Anitta

Vittar e Anitta abandonaram áudio em suas interações virtuais. O motivo foi o vazamento de um áudio, em 2018, em que a funkeira falava sobre valor investido em um clipe com a drag queen e Major Lazer, em que ela teria arcado com todas as despesas. Na época, as duas artistas haviam rompido laços e passaram muito tempo brigadas.

No Carnaval de 2019 Pabllo chegou a ironizar Anitta ao ironizar que estaria devendo US$ 70 mil, valor que a funkeira teria pagado no clipe.

Atualmente, entretanto, Anitta e Pabllo são boas amigas. A funkeira, aliás, já afirmou que a inimizade com a drag queen foi causada porque elas deram ouvidos as pessoas erradas.