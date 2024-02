Casa de Vidro, ou repescagem, seria boa opção para o BBB 24, opina Chico

Chico pensa que o cozinheiro escolar Maycon, 36, seria uma boa opção para retornar ao confinamento. "Já pensou o Maycon voltando a esta altura do campeonato, disputando a cozinha com o Davi? Sendo eliminado de novo e respondendo a Thaís Fersoza da maneira como disse que queria?"

O apresentador Dieguinho Schueng, por sua vez, preferiria ver Nizam, 32, reintegrando-se à casa mais vigiada do Brasil. "Se fosse incluído [de volta] no jogo a esta altura, o Nizam iria voltar mexendo com os ânimos de todos. A Yasmin iria para cima dele com tudo, acabaria com a raça dele. Já ia entrar brigando."

Chico concorda com Dieguinho a respeito de uma possível volta do executivo paulistano. "O Nizam é vendedor, e um bom vendedor. Ele é do tipo 'enquanto uns choram, eu vendo lenços'. O Nizam é desses. Concordo que ele seria um bom retorno."

Thaís Fersoza, 39, foi às redes sociais rebater as críticas que recebeu por conta da postura amena com Rodriguinho, 46, no Bate-Papo BBB. Ela deixou claro que "cada programa tem uma linha editorial a seguir" e que o roteiro estabelece uma abordagem diferente para cada convidado.