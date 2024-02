Sergio Hondjakoff sobre affair com Yasmin: Talvez a gente viesse a se casar

Sergio Hondjakoff comentou sobre o namoro com Yasmin Brunet em 2003 e como foi o término do relacionamento. Recentemente, a modelo citou o famoso no BBB 24 (Globo) e ele a elogiou.

O que aconteceu

Sergio Hondjakoff diz que Yasmin era mais madura que ele quando namoraram. "Fiquei feliz de a Yasmin lembrar do nosso affair. Naquela época, ela já me influenciava sobre questões como a sobriedade, a regularidade, a constância... Apesar de eu ser cinco anos mais velho, ainda era muito verde. E ela, muito madura (...). Admiro demais a Yasmin e fiquei lisonjeado de ter sido lembrado por ela", disse em entrevista ao Play do Globo.