Atores de 'Avatar' debatem empoderamento e comparam vilão com Bolsonaro

Cena de "Avatar: A Lenda de Aang" Imagem: Reprodução

"Eu cresci assistindo às reprises da animação na Nickelodeon, e quando eu descobri para o que eram os testes eu maratonei a série inteirinha." (Lizzy Yu, a Azula)

O elenco mais velho também já conhecia o cultuado desenho animado. "Eu lembro de assistir com meu filho durante a exibição original. Ele era bem novinho, e um grande fã. Sempre fui muito curioso com o que ele gostava, então eu sentava e assistia com ele." (Daniel Kim, o Senhor do Fogo Ozai).

Já o ator Ken Leung (o General Zhao da série) revelou uma confusão muito comum em quem está de fora do meio geek. "Nunca havia assistido. Não conhecia, pensei que era o outro "Avatar". Mas assisti quando fui escalado.".

Katara abraça Aang em Avatar da Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

Protagonistas com grandes lições

Desde sua animação "Avatar" passa mensagens através de seus personagens e histórias. Aang, por exemplo, precisa lidar com seus traumas de ter desaparecido quando seus amigos mais precisavam dele, e enfrentando tudo com um sorriso no rosto.