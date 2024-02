A Estranha Vida De Timothy Green: filme teve inspiração na vida real

Estrelado por Jennifer Garner e Joel Edgerton, o filme "A Estranha Vida de Timothy Green" comoveu o público da "Sessão da Tarde" nesta quarta-feira (28). O longa acompanha a história do casal Cindy e Jim Green que sonha muito em ter um filho.

Um dia eles decidem enterrar uma caixa no quintal, escrevendo todos seus sonhos. No outro dia, como um passe de mágica, Timothy Green (CJ Adams), um menino com folhas crescendo nos tornozelos, aparece mudando a vida do casal para sempre.

A história é verdadeira?

O filme nasceu das reflexões que o produtor/roteirista Ahmet Zappa teve ao longo da vida. Ele se questionava como seus pais, que sempre tiveram dificuldades em ter filhos, teriam imaginado uma criança que de repente aparecesse na porta deles.