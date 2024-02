Rodriguinho vai escapar do Paredão do BBB? O que diz enquete final do UOL

Fernanda, Rodriguinho ou Lucas: nesta terça-feira (27), um brother se despede do BBB 24 (Globo). Veja o que indica a parcial final da enquete do UOL minutos antes do início da exibição do programa.

O que diz a enquete

Às 22h10, faltando poucos minutos para a exibição do programa na TV Globo, Rodriguinho aparecia como o mais votado para deixar o reality global. O cantor acumulava 74,39% dos votos.