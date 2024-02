Fernanda lembra treta com Alane: 'Eu mandei a menina costurar o c*'

Fernanda e MC Bin Laden conversaram na tarde de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo) sobre seus atritos na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Eu mandei a menina costurar o c* cara, tipo... eu mandei", lembrou a confeiteira enquanto entrava na casa ao lado do funkeiro, relembrando sua discussão com Alane.