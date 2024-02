Greta Van Fleet entra no line-up do Lolla; três atrações cancelam shows

A cantora canadense Jessie Reyez, que entra no elenco do Lollapalooza Brasil após três atrações cancelarem as vindas Imagem: John Jay/Divulgação

Jessie Reyez e Greta Van Fleet foram anunciados como atrações substitutas. A cantora se apresenta no dia 23 de março (sábado), enquanto o grupo toca no dia 24 (domingo).

Em janeiro, o Paramore, uma das principais atrações do festival, também cancelou sua apresentação. O grupo também alegou "motivos pessoais" para cancelar o show.

A banda de rock americana Greta Van Fleet ficou conhecida com faixas como "Highway Tune" e "When The Curtain Falls" e já se apresentou no Lolla, em 2019. Composto por três irmãos e um amigo de infância, o grupo já teve seu estilo de rock progressivo comparado a bandas como Led Zeppellin.

Jessie Reyez é uma cantora canadense de R&B, cujo maior sucesso é a faixa "Figures". Além de seu trabalho solo, Reyez já compôs para artistas como Calvin Harris, Dua Lipa, Normani e Kehlani, além de já ter colaborado com o rapper Eminem.

Organização explica motivos

Em entrevista a Splash, Marcelo Beraldo, curador artístico do Lolla, afirma que cancelamentos são um fenômeno em festivais no mundo todo. "Os motivos passam por doença, custos de viagens e o fator saúde mental, do qual não se fala tanto."