Bin Laden grita com Michel em treta: 'Abaixa a bola, plantinha!'

Michel entrou na conversa e Bin reagiu: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente, certo? Você inventou história aqui, vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso."

A discussão continuou na presença de outros brothers e Bin afirmou: "Foi você que falou no quarto que ele iria votar na Alane. Você foi no Sincerão falar de mim. No ao vivo você cresce e agora não fala nada? Você é uma fraude!"

Raquele defendeu Michel, mas o cantor seguiu: "Eu assumo o que eu faço! Você é mentiroso, Michel. É uma fraude!".

O professor argumentou: "Eu e o Rodriguinho fomos os primeiros a falar que não íamos votar nela. Como eu iria votar nela? Rodriguinho está de prova!".

Você é falso. Você é fraude, você é mentiroso, seu mentiroso! Seu fraude! Eu falei para o Rodriguinho que não ia votar nela. Eu não jogo com você, jogo com o Buda. Você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Abaixa a bola, plantinha! Sua máscara está caindo, fake news! MC Bin Laden

