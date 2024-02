BBB 24: Wanessa Camargo diz que já recebeu ajuda financeira da mãe

Wanessa lembra a reação à época. "Eu fui massacrada na internet. 'É porque ela é interesseira, é porque ela é sustentada pelo pai ainda'".

Ela contou que já foi muito ajudada financeiramente pela mãe, Zilu. "Sabe quem mais me ajudou na vida com dinheiro? Não foi meu pai, foi minha minha mãe. Se tinha alguém que, por dinheiro, eu poderia fazer alguma coisa, era ela".

Eu tive um perrengão, eu fui roubada duas vezes. Quem me ajudou foi minha mãe, financeiramente. Eu tenho uma cartinha de dívida com ela, nem com meu pai. Wanessa Camargo

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER