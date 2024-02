Boninho dá spoiler de novo Sincerão: 'Vai deixar muita gente brava'

Boninho usou seu perfil no Instagram no fim da tarde desta segunda-feira (6) para dar spoiler do Sincerão do programa ao vivo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O diretor fez uma referência cinematográfica no vídeo. "Alguém já ouviu falar do filme "Carrie - A Estranha?". 'Filmaço' de terror. Sincerão dessa semana tem um pouquinho disso. Só esperar pra ver".