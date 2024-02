Protagonistas de 'Todos Menos Você' querem trabalhar juntos mais vezes

Glen Powell e Sydney Sweeney, protagonistas da comédia romântica "Todos Menos Voce", querem trabalhar juntos mais uma vez.

O que aconteceu

Glenn deu uma entrevista no tapete vermelho do SAG Awards para a Variety, e falou sobre a conexão que criou com a colega. "Quando você encontra alguém com quem realmente se sintoniza, Sydney é tão fácil de trabalhar e tão divertida. Definitivamente estamos tentando encontrar a próxima coisa. Por favor, nos envie todos os roteiros que você tiver", disse.