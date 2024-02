Davi sobre relação com mulheres no BBB: 'Não vai ter nada, somos amigos'

Na área externa do BBB 24 (Globo), Davi revelou a Isabelle que conversou com sua esposa, Mani, a respeito da proximidade que teria com mulheres no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Isabelle questionou o amigo sobre sentimentos. "Mas bate a saudade, né?"