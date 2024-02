Sonia Abrão declara torcida pra Davi e detona postura de Isabelle no BBB 24

Sonia Abrao detonou a postura de Isabelle com Davi e citou o Paredão em que ambos enfrentaram e eliminaram Marcus Vinicius. "Eu só posso adiantar que eu tô achando muito, mas muito feio esse jogo da Cunha pra cima do Davi, que era o que a gente achava que era uma grande amizade, eu não tô achando mais não tá, porque a Cunha que foi com o Davi, pra paredão era uma, que voltou com o David do Paredão, é outra completamente diferente."

Ela mudou o jogo e ela está fazendo uma coisa que realmente não dá para encarar Sonia Abrão

A apresentadora ainda disse que a sister "se faz de vítima". "No meu entender, não dá para encarar, ela se faz de vítima e deixa ele num papel muito ruim, que na verdade, não é o dele.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão?

