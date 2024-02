Beatriz avalia mira em Wanessa no BBB 24: 'Tipo Rodriguinho'

Beatriz analisou o jogo de Wanessa no BBB 24 (Globo) durante a manhã de hoje (26) e disse que a cantora "é tipo Rodriguinho", pois não deve ir ao Paredão por votação da casa.

"Wanessa também só vai se alguém puxar. Ou alguém pegar [o Líder] e colocá-la no Paredão, direto", disse ela para Alane no Quarto do Líder.

"Vamos ver como vai ser depois da liderança, né? Eu tenho que esperar o pior, já, filha. Ser bombardeada", acrescentou.