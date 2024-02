Wanessa fez ensaio sensual antes do BBB 24; fãs resgatam fotos

Wanessa Camargo fez um ensaio sensual em 2003 e as fotos foram resgatadas pelos fãs com a sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em apoio à cantora no programa, algumas páginas resgataram as fotos sensuais nas redes sociais. O ensaio foi feito em dezembro de 2003, para a revista Vip, pelo fotógrafo JR Duran.