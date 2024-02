BBB 24: Perfis de brothers se unem e pedem 'Fora Rodriguinho'; veja torcida

Quem mais surpreendeu os internautas, no entanto, foram os perfis das aliadas Fernanda e Pitel, que declararam voto no cantor, apesar de ele conviver com as duas sisters.

Também emparedado, Lucas apenas ganhou a "torcida contra" da equipe de Rodriguinho. Já Fernanda não foi alvo de nenhum perfil dos atuais BBBs.

Não declararam torcida as equipes dos confinados Alane, Giovanna, Matteus, Michel, Wanessa e MC Bin Laden — esse último, que escapou do Paredão da semana na prova bate e volta.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Fernanda Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER