Mulher de Rodriguinho detona torcida contra de aliadas: 'Ingratidão'

A esposa de Rodriguinho ainda reforçou que a postura é de ingratidão: "Enfim, a ingratidão! Porém, nada como um dia após o outro".

A influencer também criticou a equipe de Pitel por se posicionar contra. "Seguimos para a segunda piada da noite! Gente, estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa", salientou.

A equipe de Fernanda defendeu o voto contra como estratégia de jogo. "Nesse Paredão seremos #ForaRodriguinho pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não disperse os votos e vamos com tudo para salvar a nossa loba! O voto é para sair, votem em Rodriguinho!", indicou no X (antigo Twitter).

Na rede social, a equipe de Pitel seguiu o posicionamento de Fernanda. "Fernanda é a maior e verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando de um todo a situação, vamos seguir o oficial da Fernanda. E pelas inúmeras falas que a Pitel infelizmente não tem acesso estando dentro da casa, falas essas sobre a nossa Pitel que não são perdoáveis, como falar que queria 'adestrar' a Pitel para ela se posicionar no jogo como ele bem-queria… E o mesmo já falou lá dentro para outros brothers que não joga nem com Pitel e nem com a Fernanda. Dito isto, somos 'fora Rodriguinho'!", destacou.

