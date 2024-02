BBB 24: MC Bin Laden se salvou do décimo Paredão na Prova Bate e Volta

MC Bin Laden venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana no BBB 24 (Globo), se salvando do décimo Paredão do reality. Fernanda, Lucas e MC Bin Laden participaram da Prova de hoje.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Entenda a prova

Os brothers deveriam escolher números, que correspondiam a pontos. A pontuação de cada caixa ia de 3 a 15 mil pontos.