O de cima sobe e o de baixo desce: por onde anda cantora de As Meninas?

Carla exalta seu relacionamento com as ex-colegas de As Meninas. "Tenho vínculo, conexão, amizade. Mesmo que não nos vejamos sempre, temos nosso grupo no WhatsApp com as resenhas. Inclusive, Titi, percussionista, ainda toca na minha banda", disse cantora em papo com Splash.

Foi uma experiência inesquecível, de muita entrega, troca e aprendizado. Bastante cansativo também. Fazíamos até três shows por dia, ficávamos sem ver a família. Mas se tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo.

Carla Cristina

Cantora afirmou que ganhava apenas R$ 500 por show no grupo. "As integrantes da banda ganhavam bem menos, uns R$ 100, por aí. Isso me incomodava muito, as meninas estavam com a cara no projeto, na televisão e não tinham condições de comprar um carro para se locomover. Ficavam gastando dinheiro com transporte", disse em entrevista à jornalista Lisa Gomes em 2020.

'Analisando essa cadeia hereditária...'

Fãs ainda pedem para Carla cantar "Xibom Bombom" nas apresentações. "Acho difícil alguém não ter entendido (a crítica social) na época e, até mesmo, atualmente. É uma música que tem várias camadas, mas é muito simples."