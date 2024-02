Milionário, luta contra Popó: por onde anda Kleber Bambam, campeão do BBB 1

Bambam afirmou, em 2022, que é "muito mais famoso" que Juliette Freire, a campeã da 21ª edição do reality show. Ela se tornou um fenômeno nas redes sociais, ao deixar a competição com dezenas de milhões de seguidores.

Kleber Bambam ostenta carro de luxo Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-BBB revelou que se casou com uma médica chamada Solange, nos Estados Unidos, durante entrevista ao programa Fofocalizando (SBT). "O pessoal até pergunta 'por que ela não aparece no Instagram?' Porque é minha vida participar, esse é meu trabalho. Minha profissão", disse, em setembro de 2023.

O influenciador comprou um carro avaliado em R$ 1 milhão. No início do ano, ele compartilhou um vídeo no Instagram em que mostrava o veículo, uma BMW X7 2023, comprada no país norte-americano. O famoso já havia comprado uma Mercedes turbo amarela, em 2021, no valor de R$ 1,5 milhão.

Bambam foi agredido pelo ex-campeão de boxe Acelino Popó Freitas, no ano passado, durante coletiva do Fight Music Show 4, em São Paulo. Os dois se enfrentarão na luta principal da quarta edição do evento, que será em 24 de fevereiro de 2024.