Por onde anda Ansel Elgort, galã de A Culpa É das Estrelas acusado de abuso

Ansel Elgort, 29, foi acusado de estuprar uma jovem em 2014. Conhecido por estrelar filmes como "A Culpa É das Estrelas" e "Em Ritmo de Fuga", o ator saiu do radar das grandes produções, mas continua atuando normalmente.

Por onde anda Ansel Elgort

Desde que as acusações vieram à tona, em 2020, o ator se mantém longe dos holofotes. Suas últimas entrevistas foram para divulgar o lançamento da primeira temporada de Tokyo Vice, série da HBO, no início de 2022.

O último projeto para o cinema no qual atuou foi o remake de "Amor, Sublime Amor", lançado em 2021. Apesar de ser o protagonista do longa ao lado de Rachel Zegler, o ator não participou da divulgação do filme para evitar perguntas sobre as acusações.