Xande de Pilares explica por que ignorou Bia em show no BBB 24

Xande de Pilares, 54, se manifestou após ignorar Beatriz durante seu show no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O cantor disse que obedeceu regras do programa ao evitar contato com Bia. Em story publicado no Instagram, ele se manifestou: "A noite de ontem foi muito maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer os participantes da casa, palco maravilhoso. Mas só queria dar uma dica pra vocês: não deem importância para comentários de redes sociais. É igual a época do jornal: a notícia de um dia embrulha o peixe de outro. Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida".