Maju alfineta Bambam após derrota para Popó: 'Como lutador não tem futuro'

Maju Coutinho alfinetou Kleber Bambam após o ex-brother afirmar que pretende continuar no boxe, mesmo com a derrota sofrida para Acelino Popó Freitas, na madrugada deste domingo (25).

O que aconteceu

Apresentadora disse que Bambam "não tem futuro como lutador". Declaração foi feita após o "Fantástico" exibir reportagem sobre a luta entre o ex-bbb e o tetracampeão mundial no boxe, em que Kleber ressaltou que sua derrota em 36 segundos não fará com quem ele desista da carreira como lutador.