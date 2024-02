Joelma cai durante show e pula em piscina de bolinhas em show no BBB 24

Joelma caiu durante seu show no BBB 24 (TV Globo). Ela foi auxiliada pelos brothers, e Alane ajudou a artista a seguir o show

O que aconteceu

Durante o show na festa deste sábado (24), Joelma saiu do palco para cantar no meio da pista, mas tropeçou e acabou caindo no chão. Ela foi auxiliada pelos brothers e se levantou.