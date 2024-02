Taylor Swift reaproxima pai e filha em comercial do Super Bowl

Taylor Swift, 34, é a responsável por conectar pais amantes de futebol americano e filhas fãs de divas pop em novo comercial que será exibido no intervalo do Super Bowl.

O que aconteceu

Em um novo comercial da marca de cosméticos Cetaphil, pai e filha aparecem distantes e sem interesse pelos passatempos um do outro. O comentarista anuncia a "a fã mais famosa no jogo", o que atrai a jovem para espiar a televisão com o pai.

A sequência alude ao fato de que Taylor Swift se tornou uma frequentadora assídua dos jogos do Kansas City Chiefs. A cantora vive um relacionamento com Travis Kelce, 34, astro do time.