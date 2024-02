Isabelle chora no BBB 24 após briga com Davi e fala de saudade da família

"Eu não gosto de pressão, de dúvidas, de ter que ficar me justificando", disse a sister, enquanto chorava no banheiro. Isabelle foi para o quarto e continuou chorando. Raquele a encontrou e ela pediu um abraço para a sister.

Raquele questionou o que havia acontecido com a sister: "É ruim para mim te ver assim, você é sempre alegre. Aconteceu alguma coisa?", perguntou. Isabelle respondeu que nada, e só queria um abraço. Em seguida, ela disse: "Estou com muita saudade da minha mãe, do abraço dela, do colo."

Michel também tentou consolar a sister enquanto ela ainda chorava. "Se permita sentir isso. A gente tem que colocar para fora, falar", afirmou.

Davi chegou a entrar no quarto enquanto ela estava chorando, e quis saber o que estava acontecendo. Ele perguntou o motivo do choro, e ela disse: "Só senti vontade de chorar".