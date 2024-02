'70% da casa não gosta de mim', diz Davi sobre brothers

No Quarto do Líder, Davi disse que a maioria das pessoas da casa do BBB 24 (TV Globo) não gosta dele.

O que aconteceu

Davi, Bia, Matteus e Alane conversaram sobre quem o motorista de aplicativo indicaria ao Paredão caso fosse Líder. Como a vendedora recebeu poucos votos, ao contrário do motorista, ela se comparou com ele e disse não ter alvos bem definidos para o Paredão.