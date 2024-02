Wanessa lembra encontro inesperado com Dado após 18 anos: 'Andando na rua'

Wanessa: "Eu fui pra Chapada [dos Veadeiros] e encontrei o Dado no meio da rua. Louco! Foi a coisa mais surreal do mundo depois de 18 anos sem vê-lo. A gente se encontrou andando na rua. Eu estava descendo a rua, ele estava com as amigas dele".

Wanessa: "Ele me viu, ficou apavorado, com o coração pulando. Aí ele falava: 'Vou lá falar, vou lá falar [com ela]'. E as amigas: 'Vai, vai'. Quando eu estou chegando no meu carro, eu escuto um 'ei!'. Aí eu olhei e tinha um homem das cavernas, né? Porque ele estava de barba. Eu não enxergo de longe, mas conheci a voz".

Wanessa: "A gente se abraçou e tal e ficou duas horas no meio da rua conversando. Era uma coisa que já ia acontecer. A viagem que eu fiz para a Chapada foi o caminho da minha vida".

