Rodriguinho se queixa após ser colocado na mira de Bia: 'Não precisava'

Rodriguinho: "Não precisava, tá ligado. Porque quando eu dei a pulseira pra ela, eu falei: 'Gata, você não é meu alvo, se você quiser me devolver você pode, você tá no seu direito'. Pra mim, não tem problema, mas eu troquei ideia".

Rodriguinho: "Depois daquele dia eu brinco com ela, eu falo com ela, ela sobe pra cantar comigo, ela faz de tudo. Aí ela mandou ontem que não tem troca. Ela vai ver agora o que é não ter troca. Se ter troca é eu ficar lá puxando o saco dela, então a gente não tem mesmo. Mas eu converso com ela".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Michel Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER