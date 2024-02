Lucas e Rodriguinho criticam comportamento de Bin Laden no BBB: 'Tem medo'

Lucas Henrique e Rodriguinho se reuniram na academia na manhã deste sábado (24) para falar sobre o comportamento de MC Bin Laden no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Lucas apontou que Bin Laden pode se prejudicar no jogo por tomar decisões precipitadas. Ele citou que o comportamento do funkeiro em relação aos outros participantes do jogo não está correto.