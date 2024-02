'Nunca entrou na academia', diz Rodriguinho sobre Michel após prova no BBB

Rodriguinho ficou frustrado depois de ter perdido a Prova do Anjo da semana no BBB 24 (Globo). A disputa aconteceu neste sábado (24), e foi vencida por Michel. Essa foi a terceira vitória consecutiva do brother.

O que aconteceu

O pagodeiro teve o pior tempo entre os dez participantes que disputaram o Anjo. Ele ficou em último lugar, e reclamou com Bin Laden, Lucas, Fernanda e Pitel.