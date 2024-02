'Vou entender se tu salvar ela', diz Alane para Bia sobre possível empate

Alane assegurou Beatriz que irá entender se a Líder salvar Isabelle caso haja um empate entre a manauara e a paraense no Paredão do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Alane conversou com Beatriz e garantiu que compreenderia caso a Líder priorize Isabelle.