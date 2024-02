Dona Patroa aceita pedido inusitado de Egídio durante sexo em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer (Globo), Egídio (Vladimir Brichta) faz pedido inusitado para Dona Patroa (Camila Morgado) durante sexo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O vilão rouba um vestido de Joana (Alice Carvalho) do varal e leva para sua casa. "O que eu não daria pra sentir esse cheiro no suor do teu corpo, Joaninha", diz ele sozinho.